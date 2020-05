Auto ramt geparkeerde wagens en belandt op zijn dak: bestuurder en passagier vermoedelijk onder invloed van lachgas

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas zijn zondagnacht twee jonge mannen met hun wagen gecrasht terwijl ze vermoedelijk onder invloed waren van lachgas. Het duo zette het op een lopen, maar een opmerkzame politiepatrouille kon ze snel bij de kraag grijpen.

Bewoners van de Joseph Lonckestraat hoorden omstreeks kwart voor tien een luide knal. De Renault Megane was van de rijbaan afgeweken en ramde twee geparkeerde wagens en belandde op zijn dak. Een brandweerman die in de straat woonde snelde de twee inzittenden ter hulp; maar ze reageerden agressief en zetten het op een lopen.

Ver kwamen ze echter niet. Enkele minuten later kon een opmerkzame patrouille het duo klissen. De brandweer die was opgeroepen om de ravage op te ruimen vond in de auto 5 flessen van 2 kilo met lachgas. Eén van de flessen zou door de inzittenden bewust opengedraaid zijn om tijdens het rondrijden in een roes te komen.