Experts vrezen nu al voor hete zomer: “Uitzonderlijke droogte legt fond voor hittegolven”

Het is al van 1901 geleden dat het nog zo droog is geweest. En dat heeft grote gevolgen. 30 procent van Vlaanderen heeft een zeer lage grondwaterstand. Nu al dringen droogtemaatregelen zich op, want experts voorspellen een hete zomer. “De huidige droogte legt de fond voor hittegolven”, zegt Frank Deboosere.