PS en SP.A willen formatie van federale regering nieuw leven inblazen, maar heeft dat ditmaal wél kans op slagen?

In september zijn de zes maanden voorbij die de regering-Wilmès gekregen heeft om de coronacrisis te bestieren. Maar wat dan? De voorzitters van SP.A en PS hebben gesprekken aangeknoopt over de vorming van een nieuwe volwaardige federale regering, maar is er een reden waarom die zoveelste poging om de grootste partijen te verzoenen nu wel zou slagen? “Er zijn voldoende redenen om pessimistisch te blijven”, zeggen politicologen.