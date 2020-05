Woensdag overleg tussen Beerschot en OHL over promotiefinale

OH Leuven en Beerschot zitten woensdag voor het eerst samen om te bekijken hoe en waar de tweede promotiefinale in 1B gespeeld kan worden.

Vrijdag werd op de Algemene Vergadering van de Pro League met een meerderheid van meer dan 80% beslist dat die wedstrijd - als enige - nog gespeeld moet worden. En dat vóór de start van de nieuwe Belgische voetbaljaargang, die op 7 augustus gepland staat.

In België mag er door de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus niet gevoetbald worden tot 31 juli. Zo kan de terugwedstrijd in Leuven alleen maar doorgaan in de periode van 1 augustus tot 6 augustus. Rijkelijk laat. Beide clubs zullen het nieuwe seizoen daardoor niet of nauwelijks kunnen voorbereiden.

Dus opperde Mehdi Bayat, voorzitter van de KBVB, dat de partij misschien in Duitsland gespeeld kan worden. De Pro League acht die kans echter klein. Woensdag zitten beide clubs voor het eerst samen. Ook de politiediensten van Leuven en Antwerpen zullen op die vergadering aanwezig zijn.

Zolang er geen duidelijkheid is over de datum van de tweede promotiefinale blijven de spelers van Beerschot individueel trainen. De groepstrainingen worden dus tot nader order niet hervat.