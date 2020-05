Spioneert China vanuit de Maltese ambassade in Brussel? Staatsveiligheid al jaren op de hoogte van dreiging

De Belgische Staatsveiligheid maakt zich al jarenlang zorgen om de Maltese ambassade in Brussel. Die bevindt zich recht tegenover het Berlaymontgebouw, waar de Europese Commissie gevestigd is, en werd gerenoveerd op kosten van de Chinese overheid. Er wordt gevreesd voor spionage, meldt Le Monde.

Wie wil spioneren, kan zich geen betere plaats inbeelden dan Archimedesstraat 25 in Brussel. De ambassade van Malta, ‘Dar Malta’, is er net als de Maltese vertegenwoordiging bij de Europese Unie gevestigd en bevindt zich recht tegenover het Berlaymontgebouw waarin de Europese Commissie zetelt. Ook andere vestigingen van Europese instellingen liggen er op wandelafstand vandaan.

Rond dat ultramodern negen verdiepingen hoge bouwwerk is nu ophef ontstaan. Volgens Le Monde maken de Britse en Belgische inlichtingendiensten zich al zorgen om het gebouw sinds het in 2007 volledig gerenoveerd werd. De aanleiding voor die bezorgdheid is dat die renovatie volledig gefinancierd werd door China, en de meubels en andere accessoires werden vanuit China ingevoerd naar Brussel. De vrees is dat de Chinezen er zo in geslaagd zijn om afluisterapparatuur binnen te brengen en te installeren om de Europese instellingen in de gaten te kunnen houden.

Spionage

De gewezen topman van de Belgische Staatsveiligheid, Alain Winants, zou toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders daar al in 2010 van op de hoogte gebracht hebben nadat hij getipt werd door Britse collega’s. Het is onduidelijk wat Reynders met die informatie gedaan heeft. België staat in voor de bescherming tegen buitenlandse spionage van de NAVO en de Europese instellingen, maar door de diplomatieke onschendbaarheid van de ambassade is het niet gemachtigd om het pand langs de binnenkant te onderzoeken op spionageapparatuur.

Malta ontkent alvast dat China haar ambassade misbruikt om te spioneren. Het zegt in een mededeling dat alle meubels onderzocht zijn voor de installatie ervan en dat vanuit China ingevoerde televisieschermen zelfs niet geïnstalleerd zijn om zeker te zijn dat spionage niet kan. “Onze ambassade is perfect beveiligd”, zegt Richard Chachia Caruana, ex-ambassadeur van Malta in de EU, aan The times of Malta.