30 maanden cel voor man die autopech veinsde om geld af te troggelen

Kortrijk - De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een 45-jarige Roemeen veroordeeld tot 30 maanden effectieve gevangenisstraf voor drie listige feiten langs de autosnelweg. Florentin N. deed alsof hij autopech had om zijn slachtoffers onder dwang geld te laten afhalen.

Op 17 juli 2019 stond de beklaagde zogezegd in panne op de pechstrook langs de E17 in Rekkem. Een jongeman stopte om te helpen, maar werd onder bedreiging van een wapen verplicht om naar twee bankkantoren te rijden en geld af te halen. Op die manier maakte N. het slachtoffer in totaal 2.200 euro lichter. Dankzij verder onderzoek kon de Brusselse Roemeen ook gelinkt worden aan gelijkaardige feiten in Zwevegem en Antwerpen.

Dure gsm

De beklaagde ontkende dat hij bij de feiten ooit een wapen gebruikte. Volgens de verdediging lieten de slachtoffers zich gewoon om de tuin leiden. “Hij deed zich voor als een rijke zakenman uit Dubai. Als er iemand stopte, vroeg hij hen om geld af te halen”, pleitte zijn advocaat. Als onderpand zou N. hen zijn dure gsm en wat goud gegeven hebben. “De slachtoffers dachten hun slag te kunnen slaan en voerden hem daarom rond. Ze werden het slachtoffer van hun eigen hebzucht.”