Jaar cel voor aanranding in opvangcentrum voor asielzoekers

Brugge -

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 25-jarige Somaliër veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan enkel de voorhechtenis effectief, voor aanranding van de eerbaarheid in een opvangcentrum in Brugge. Mahad I.W. kroop ‘s nachts in bed bij een 14-jarig meisje.