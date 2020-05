Colruyt lanceert zoekertjessite voor buurt

Colruyt heeft het platform van zijn digitale klantenkaart Xtra uitgebreid met lokale zoekertjes. Klanten kunnen in de app en op de website zoekertjes vinden of plaatsen van of voor gebruikers binnen een straal van 10 km rond hun adres. De Xtra-app heeft volgens Colruyt meer dan een half miljoen gebruikers.

Colruyt heeft de zoekertjes vrijdag in stilte opgestart, en er verschenen op de lanceringsdag al en 500-tal posts. Karel De Wilde, verantwoordelijke voor Xtra, noemt het een “groot advalvasbord”. Klanten kunnen zoekertjes plaatsen over spullen die ze nodig hebben of die ze willen verkopen of weggeven, maar ook hulp vragen of bieden is mogelijk. “Onze klanten zijn daar vrij in”, zegt De Wilde.

Geen geld verdienen

Maar zet zoveel vrijheid niet de deur open voor mensen met minder goeie bedoelingen? “We doen monitoring”, zegt De Wilde. “Criminele posts, beledigende of racistische posts en commerciële activiteiten zijn niet toegelaten.” Een gebruiker kan ook maar drie zoekertjes tegelijkertijd actief hebben. Afspraken en betalingen gebeuren sowieso buiten het Xtra-platform om.

Colruyt zegt geen geld te willen verdienen met de zoekertjes. “Dit is geen commerciële activiteit voor ons”, zegt De Wilde. “We rekenen geen vergoeding aan en we slaan de data ook niet op.” Het idee ontstond als hulpmiddel tijdens de coronacrisis. Colruyt zal later evalueren of het project moet blijven bestaan of niet.