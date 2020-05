Vlaamse Ouderenraad: “Leeftijdsgrens voor grootouders in coronatijden is discriminerend”

De Vlaamse Ouderenraad vindt het oneerlijk dat enkel grootouders tot 65 jaar opnieuw op hun kleinkinderen mogen passen. Dat is strijdig met de discriminatiewetgeving en kan een mogelijk precedent zijn, klinkt het maandag.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kondigde de verduidelijking zondag op Twitter aan. Het gaat om grootouders die niet ouder zijn dan 65 jaar en geen gezondheidsproblemen hebben. Ze moeten wel deel uitmaken van de sociale bubbel van vier extra personen van het gezin van de kleinkinderen.

Gezond verstand

Volgens de Vlaamse Ouderenraad is het onvoldoende aangetoond dat grootouders ouder dan 65 jaar significant meer risico lopen. Een grote groep grootouders wordt zo disproportioneel benadeeld, ongeacht hun reële gezondheidstoestand. De organisatie vraagt de beleidsmakers te vertrouwen op het gezond verstand van 65-plussers, in plaats van hen bij voorbaat uit te sluiten.

Bovendien vreest de Vlaamse Ouderenraad dat deze richtlijn aanleiding kan geven tot een ruimere versoepelingsstrategie waarbij 65-plussers systematisch uitgesloten worden. “Als men dit verder doorvoert, zou dit betekenen dat tal van mensen de komende maanden op verschillende vlakken in hun leven worden uitgesloten, louter op basis van hun geboortejaar”, stelt Nils Vandenweghe, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

We riskeren hiermee ook leeftijdsdiscriminatie te normaliseren in onze samenleving, concludeert Vandenweghe. “Jaren aan sensibilisering rond leeftijdsdiscriminatie en werk rond genuanceerde beeldvorming over ouder worden, worden daarmee ongedaan gemaakt. En dat nota bene door onze eigen beleidsmakers.”