Prinses Elisabeth belt met eenzame bejaarden in woon-zorgcentra

Ook de kinderen van het koning Filip en koningin Mathilde steken in tijden van corona de handen uit de mouwen. Prinsessen Elisabeth en Eléonore en prinsen Gabriël en Emmanuel namen de telefoon en staken eenzame bewoners van woon-zorgcentraen serviceflats een hart onder de riem.

De vier kinderen van het Belgische vorstenpaar namen volgens de tweet van het koninklijk paleis met meer dan 300 bejaarden contact op, verspreid over het hele land. Met een gesprek willen ze eenzame of geïsoleerde ouderen opmonteren in tijden van corona.

Telefoongesprekken met bewoners van woonzorgcentra en serviceflats uit het hele land. Sinds het #coronavirus uitbrak, vonden meer dan 300 gesprekken plaats om geïsoleerde ouderen een hart onder de riem te steken. #SamenTegenCorona pic.twitter.com/KajL2hE8YE — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) May 18, 2020

