Waarom het ene kind nog meer lijdt onder het coronavirus dan het andere

Ze mogen al twee maanden niet meer – of pas sinds vandaag weer – naar school, moeten vaker binnenblijven en missen hun vriendjes. Kinderen hebben het lastig door het coronavirus. En sommigen worden nog harder getroffen, omdat ze in armoede of een penibele thuissituatie opgroeien. Meer dan de helft van die kwetsbare kinderen (55 procent) zegt niet goed meer in zijn vel te zitten. Jeugdwerkers maken zich ernstige zorgen.