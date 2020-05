Koen Casteels haalt Jean-Marie Pfaff in: “Maar ik gun hem dat”

De legendarische status van Jean-Marie Pfaff heeft hij nog niet verworven in Duitsland, maar Koen Casteels (27) heeft sinds afgelopen wel evenveel duels in de Bundesliga op de teller dan de gewezen keeper. Tegen Augsburg stond Wolfsburg-doelman Casteels voor de 156e keer onder de lat.

Koen Casteels kwam tot die 156 duels bij Hoffenheim, Werder Bremen en zijn huidige club Wolfsburg. Een evenaring van het aantal dat Jean-Marie Pfaff tussen 1982 en 1988 bij Bayern München behaalde.

“Ik ben er trots op”, zegt Casteels in het Duitse blad Kicker. “Maar Jean-Marie blijft een legende. Hij is een begrip voor elke Belg. “

Onlangs ontmoetten de twee elkaar in de luchthaven. Op 21 december vloog Casteels van München naar Brussel, waar hij ‘El Sympatico’ tegenkwam in de vertrekhal. De landgenoten zaten naast elkaar op het vliegtuig en toen strooide Pfaff met lof. “Casteels is een geweldige kerel”, liet hij optekenen. Of hij het niet vervelend vond dat hij toen op het punt stond om hem in te halen qua gespeelde duels in de Bundesliga? “Helemaal niet, ik gun het hem volledig. Ik wens Koen zelfs nog veel meer matchen toe”, besloot Pfaff.

