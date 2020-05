Vroege hittegolf in Zuid-Europa en Nabije Oosten

Zuidoost-Europa en het Nabije Oosten kreunen momenteel onder een vroege hittegolf. In veel van de landen geldt nog steeds een lockdown.

Meer dan 40 graden in Cyprus, Kreta (Griekenland) en aan de Turkse kust, en tot 47 graden aan de grenzen van Israël en Jordanië: hoewel deze regio’s gewend zijn aan hete zomers, zijn de records voor een maand mei daarmee verbroken, aldus de nationale meteorologische instituten.

Na Zuid-Italië, met 39 graden op Sicilië eind vorige week, bereikte de hittegolf Heraklion, op Kreta, waar het zaterdag 41,1 graden was. Volgens het meteorologisch instituut van Athene is dat voor het eerst in een halve eeuw. Op het Griekse vasteland ging het kwik richting de 40 graden.

Op Cyprus werd zondag een nieuw record gevestigd met 42,5 graden in de schaduw in Paphos (zuidwesten). Op maandag blijft er een weerswaarschuwing van kracht. Turkije heeft volgens de openbare televisie TRT zijn warmste weekend in mei in 75 jaar gehad - het was meer dan 40 graden in Antalya.

Het Nabije Oosten krijgt in het late voorjaar regelmatig al zeer warme periodes, maar “dit jaar duurt die een pak langer dan gewoonlijk”, zei zondag het hoofd van de meteorologische afdeling van de luchthaven van Beiroet, Abdel Rahmane al-Zawawi.