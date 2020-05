Eden Hazard staat voor terugkeer: “Geweldig om weer bij de groep aan te sluiten”

Eden Hazard (29) staat opnieuw op het trainingsveld tussen zijn ploegmaats bij Real Madrid en dat doet duidelijk deugd. Nu de vervelende enkelblessure bijna volledig achter de rug is, kan de aanvoerder van de Rode Duivels zich eindelijk weer op voetballen concentreren.

“De eerste week was wel een beetje vreemd, maar nu kunnen we weer als groep en ook met een doel voor ogen trainen”, zei Hazard bij Real Madrid TV. Onze landgenoot voelt zich duidelijk opperbest. “Ik voel me heel goed, met mijn teamgenoten op het veld trainen is geweldig. Nu moeten we wachten op de wedstrijden, maar ik ben erg blij om er terug bij te zijn.” De voetbalclubs uit La Liga mogen vanaf maandag de groepstrainingen hervatten. Wel nog in afgeslankte vorm met maximaal tien spelers bij elkaar.

Hazard was lange tijd out, maar hoopt zo snel mogelijk weer de oude te zijn. “Na twee maanden afwezigheid voel ik dat conditioneel nog wat werk heb. Ook het balgevoel komt wel terug. Ik wil gewoon klaar zijn voor de volgende wedstrijd.”

Wanneer die eerste wedstrijd er komt, is nog niet duidelijk. Voorzitter Javier Tebas van La Liga sprak wel de hoop uit dat de Spaanse voetbalcompetitie op 12 juni weer van start gaat.