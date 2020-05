De Belg is verdikt tijdens de lockdown, maar drinkt wel minder alcohol: “Ga naar buiten en beweeg”

We hebben misschien meer tijd om te bewegen, maar we doen dat niet altijd. Eén op vier Belgen is verdikt sinds het begin van de coronamaatregelen, zei viroloog Steven Van Gucht maandag tijdens de persconferentie van Sciensano. “Dat is begrijpelijk in deze ongewone tijden, maar we denken én hopen dat beterschap op komst is.”