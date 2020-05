Veertiger veroordeeld tot 1 jaar cel voor inrijden op politie met elektrische fiets

Peer - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft maandag een 40-jarige man wegens weerspannigheid tegen de politie veroordeeld tot 1 jaar cel en 800 euro boete. Op 30 maart dit jaar was hij in Peer met zijn elektrische fiets ingereden op een inspecteur van de politiezone Kempenland. Beiden kwamen ten val. De man beweerde dat hij frieten naar zijn neef wilde brengen. Er werd toen een corona-pv opgesteld, maar daarvan is hij maandag vrijgesproken.

Een ploeg van zone Kempenland herkende rond 22.30 uur de man, die op de Populierenstraat in Peer fietste omdat hij geseind stond voor verschillende gerechtelijke feiten. Het dienstvoertuig werd met grote lichten in het midden van de rijbaan gezet. Een agent stapte uit, maar de beklaagde versnelde en wilde over de berm fietsen. De agent ging in de berm postvatten, maar de man reed met zijn fiets op de agent in. Beiden vielen. De politieman raakte gewond aan de rechterknie. De veertiger weigerde zich te laten boeien. Hij was geagiteerd en agressief. Hij zou naar het Comité P stappen.

Verbeurdverklaring

Bij gebrek aan bewijslast werd de man vrijgesproken voor het overtreden van de coronamaatregelen, in dit geval een niet-essentiële verplaatsing. Het opstellen van het corona-pv gebeurde achteraf alleen op basis van de verklaring van de beklaagde dat hij frieten naar zijn neef bracht. Er was verder echter geen onderzoek naar gedaan. Uit gegevens van het dossier bleek niet met absolute zekerheid dat hij het als drogreden had gebruikt. De elektrische fiets is verbeurdverklaard. Aan de gewonde agent moet hij negenhonderd euro schadevergoeding betalen.