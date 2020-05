Politie moet ingrijpen nadat boze man brandweer natspuit

Foto: IF

Gent - De Gentse politie kreeg maandagnamiddag een bizarre oproep binnen. Een boze man besloot vanuit zijn deurgat in de Frans Van Ryhovelaan de brandweer nat te spuiten met een lans. De straat werd deels afgesloten voor het verkeer.

De brandweer rukte maandagnamiddag uit nadat ze een melding kregen van water dat vanonder een voordeur liep in de Frans Van Ryhovelaan. Toen de brandweermannen aanbelden om te bekijken van waar het water kwam, kregen ze een douche. De boze bewoner spoot met zijn lans richting de brandweermannen die de politie verwittigden. Die kwamen ter plekke, de straat werd deels afgesloten voor het verkeer. “Er was vrees dat de man een gaskraan geopend had, daarom werd een perimeter ingesteld. De man werd overgebracht naar het UPSIE, de Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.