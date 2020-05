Horeca vraagt om ruimere terrassen bij heropening: “In het belang van ons als van het sociaal weefsel”

Bij Horeca Vlaanderen kregen ze de voorbije dagen veel vragen van leden die willen weten hoe ze een groter terras kunnen aanvragen bij hun gemeente. “Omdat er vermoed wordt dat de heropening van de horeca zich voor een groot deel buiten kan afspelen, willen uitbaters graag een groter terras aanleggen”, zegt Matthias de Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

“Zo kunnen ze voldoende mensen ontvangen en toch de nodige afstand bewaren. We moedigen gemeenten aan om na te denken over wat daar mogelijk is. En dat zowel in het belang van de horeca als van het sociaal weefsel.”

Sommige gemeenten lieten intussen al weten dat grotere terrassen een optie zijn. Zo wordt in Antwerpen onderzocht of op bepaalde locaties parkeerplaatsen geschrapt kunnen worden om meer ruimte te maken voor terrassen. Aalter wil van zijn Markt “het grootste terras van Vlaanderen” maken door horecazaken de mogelijkheid te geven om uit te breiden. Ook Veurne en Sint-Niklaas denken al in die richting.