Yannick Carrasco keek vol ongeduld naar de Bundesliga: “Ik feliciteerde Thorgan Hazard met zijn goede wedstrijd”

Veel tijd om te profiteren van zijn terugkeer bij Atlético had hij niet, Yannick Carrasco (26). Net als zijn collega-Rode Duivels bij Real Madrid, moest hij snel in verplichte quarantaine in de hoofdstad. Nu komen de Spanjaarden bijna terug aan voetballen toe.

Natuurlijk onderhoudt Yannick Carrasco contact met zijn landgenoten, of ze nu bij de grote stadsrivaal spelen of niet. “Thibaut Courtois kwam ik al tegen op het veld en met Eden Hazard hou ik ook contact via berichtjes”, vertelt hij aan de RTBF. “Ik vroeg hem weleens hoe het met zijn blessure gesteld was. We wonen ook maar op tien minuutjes van elkaar.”

La Liga hoopt om midden juni terug van start te gaan. Ook Carrasco wil zo snel mogelijk opnieuw voetballen. “Ik hoop dat het mogelijk is, ja. Achter gesloten deuren? Ik speelde al eens een wedstrijd zonder publiek in mijn periode bij Monaco. Heel erg aangenaam was dat niet, elk geluid weergalmde in het stadion. Je moet weten dat het stadion van Monaco niet eens zo groot is, ik kan mij niet voorstellen wat dat in het Wanda Metropolitano (het stadion van Atletico Madrid, nvdr.) zal geven dan.”

In de Bundesliga werden dit weekend al wedstrijden afgehaspeld, geheel conform de coronaregels. “Ik heb naar het Duitse voetbal gekeken, ja”, vertelt de flankaanvaller. “Ik heb Thorgan Hazard een berichtje gestuurd om hem te feliciteren met zijn puike wedstrijd tegen Schalke 04. Je zag wel dat zo’n matchen niet op volle intensiteit gespeeld werden, maar de mensen snakten echt naar de terugkeer van onze sport.”

Sinds vandaag mocht Carrasco opnieuw in groep trainen in Spanje Foto: EPA-EFE

“Roberto Martinez is een bondscoach met een heel menselijke aanpak”

Carrasco keerde in de winter terug op het oude nest bij Atlético. Hij benadrukte wel nog eens dat hij geen spijt heeft van zijn twee jaar in de Chinese competitie bij Dalian Yifang. “We speelden voor volle stadions, die tot de nok gevuld waren met dolle fans. De manier van leven was er wel helemaal anders. Het was een leerrijke ervaring die mij helpt om deze moeilijke periode een beetje te relativeren.”

Over het uitgestelde EK voetbal met de nationale ploeg liet Carrasco ook nog een woordje vallen. “We gaan er alles aan doen om volgend jaar nog sterker te staan en de favorietenrol die we nu toebedeeld kregen, ook waar te maken. Roberto Martinez is nog van de partij dan en iedereen gaat er met volle goesting voor gaan”, klinkt het gemotiveerd. Carrasco heeft het wel begrepen op de bondscoach. “Hij heeft een goed karakter. Het is altijd een beetje geven en nemen bij hem. Als we bij de nationale selectie in België zijn, laat hij ons bijvoorbeeld tijd nemen om onze familie te zien. Een menselijk kantje dat ik zeker apprecieer.”