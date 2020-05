Helft besmette personen niet bereikt en databank werkt niet: tal van problemen maar toch zijn er te veel tracers

Brussel -

Amper 50 à 60 procent van de besmette personen in ons land wordt momenteel door de contact tracers bereikt. En in de call centers zelf loopt het ook nog altijd stroef, met bellers die niet genoeg doorvragen of patiënten die dichtklappen als naar hun contacten wordt gepolst. En toch moeten de ‘coronaspeurders’ het straks al met 100 Vlaamse ambtenaren minder doen.