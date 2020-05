Vrouw redt spartelende bruinvis: “Trok hem aan staart zee in”

Op het strand van Zoutelande is vanochtend door een omstander een levende bruinvis terug in zee geholpen. Hulpverleners kijken naar het dier uit omdat de kans op herstranding groot is. https://t.co/nP5jenP3zO #bruinvis #zeeland https://t.co/meRXIpajyB pic.twitter.com/QTsCaQ1iXG