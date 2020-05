Luc Nilis geniet van het leven: “Nooit gedacht dat ik plezier zou vinden in aardappels schillen”

Geef Luc Nilis (52) een bal en hij legt haarfijn uit hoe je die achteloos in de winkelhaak krult. Het liefst zou hij die fabelachtige techniekkennis straks ook in de praktijk brengen bij een topclub in België. Want ja, de oud-international heeft zijn zaakjes na zijn gokverslaving weer op orde. “Ik zou wel gek zijn om mijn eigen ruiten weer in te slaan. Dan riskeer ik mijn kinderen te verliezen.”