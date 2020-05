Celstraf voor wie pikante foto’s van zijn ex online zet: parlement verscherpt wet op voyeurisme

Wie ongevraagd pikante foto’s van pakweg zijn ex-partner op het internet gooit, riskeert daar straks tot vijf jaar cel en een fikse boete voor. Door een nieuwe wet kan een rechtbank iemand ook verplichten om de expliciete foto’s binnen de zes uur van het internet te halen. Anders riskeer je opnieuw een boete tot 15.000 euro.

Een kwart van de jongeren stuurt wel eens een pikante foto van zichzelf in ondergoed of badpak door naar een liefje. Eén op zes geeft toe dat ze ook wel eens een foto van intiemere lichaamsdelen doorsturen. “Allemaal goed, tot de relatie voorbij is en de ex-partner die beelden op zijn beurt begint rond te sturen”, zegt Kamerlid Els Van Hoof (CD&V), één van de initiatiefnemers van de nieuwe wet. “Als wraak, om iemand te kwetsen, of om er geld mee te verdienen”.

LEES OOK. “Sexting niet alleen voor naïeve meisjes: een op de vier jongeren ontvangt naaktfoto”

Het zijn vooral vrouwen die hiervan slachtoffer worden. Tot 90% van de klachten komt van vrouwen. “Het treft vooral jonge meisjes, en het heeft een enorme impact op iemands leven, tot suïcide toe. Daarom is dit een ernstig misdrijf.”

Om slachtoffers te beschermen, paste het parlement de wet op voyeurisme uit 2016 aan. Niet alleen het begluren van een slachtoffer is straks strafbaar. Ook wie beelden van een naakte persoon ongevraagd rondstuurt of op websites zet, riskeert tot vijf jaar cel en een strenge boete. Zelfs als die beelden eerder wel met hun goedkeuring werden gemaakt. Bij jonge kinderen voorziet de wet zelfs straffen tot 15 jaar opsluiting. De wet verscheen in het staatsblad, en is vanaf 1 juli van kracht.

15.000 euro boete

“Eenmaal die beelden online staan, verspreiden ze zich zeer snel”, weet Van Hoof. “Daarom geeft de wet het slachtoffer ook de mogelijkheid om snel te handelen.”

Wie zulke foto’s ziet opduiken, kan straks naar de rechter in kort geding stappen. Die rechter kan beslissen om onmiddellijk in te grijpen: zowel de verspreider als de operator moeten na betekening binnen de zes uur alle beelden opnieuw verwijderen. “Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete van 200 tot 15.000 euro.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be