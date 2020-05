Makelaar Christophe Henrotay eindelijk in België ondervraagd over wantoestanden bij transfers

Brussel - Na maanden getalm is spelersmakelaar Christophe Henrotay onlangs vanuit Monaco naar België afgezakt en ondervraagd door de Brusselse onderzoeksrechter. Spilfiguur Henrotay is na verhoor officieel in verdenking gesteld van meerdere wantoestanden bij de afhandeling van bekende transfers. In dat kader waren er de voorbije maanden huiszoekingen in de burelen van de voetbalbond, op Anderlecht, bij gewezen manager Herman Van Holsbeeck, en bij Standard en zijn voorzitter Bruno Venanzi.

Het was groot nieuws toen de flamboyante Henrotay in september vorig jaar in Monaco gearresteerd werd. Als vermeend spilfiguur in een grootschalig onderzoek van het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise naar mogelijke witwaspraktijken en bendevorming. Een onderzoek dat zich toespitst op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van gewezen Anderlecht-spelers Alexandar Mitrovic en Chancel Mbemba naar het Engelse Newcastle, net als de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco. Het gerecht zette de grove middelen in, met huiszoekingen in Monaco, Londen, op de burelen van de voetbalbond in Brussel, thuis bij Van Holsbeeck, maar ook op Sclessin en bij voorzitter Venanzi, ooit ook bijzonder close met Henrotay.

Het gerecht onderzoekt de commissielonen die Henrotay ontvangen heeft en bekijkt ook of er bij deze transfers zogenaamde ‘retro-commissies’ zijn betaald aan een aantal betrokkenen. Een geheime bonus onder tafel, zonder medeweten van spelers en buiten het oog van (sommige) bestuursleden.

Borgsom van 250.000 euro

De makelaar, die nog tal van bekende voetballers als Thibaut Courtois in portefeuille heeft, zat eind vorig jaar twee weken in de cel. Speurders legden in Monaco beslag op enkele appartementen, drie luxewagens én een jacht. Henrotay kwam vrij na het betalen van een borgsom van 250.000 euro. Zijn advocaat Dimitri De Béco benadrukte toen al dat zijn cliënt zich niet tegen een uitlevering zou verzetten. “Hij weet niet wat hem precies verweten wordt, en wil maar al te graag tekst en uitleg in Brussel komen verschaffen”, klonk het toen. Ook Henrotay’s rechterhand Christophe Cheniaux zat een tijdje in de cel en was maanden geleden al officieel in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

Henrotay: altijd piekfijn uitgedost. Foto: BELGAIMAGE

Terug in Monaco, niet vrij van zorgen

De uitlevering van Henrotay zelf stond maandenlang op losse schroeven. Reden: met de Monegasken heeft ons land eigenlijk geen uitleveringsverdrag. Er werd gevreesd dat Henrotay nooit in ons land aan de tand gevoeld zou worden.

Onlangs, is ons uit goede bron bevestigd, is hij in Brussel alsnog urenlang verhoord. Of hij bepaalde misdrijven bekent, is niet geweten. Alle betrokkenen houden de lippen op mekaar. Het federaal parket wou gisteren geen commentaar kwijt. Wel zeker is dat Henrotay – intussen opnieuw afgereisd naar Monaco – na afloop van zijn bezoek aan de onderzoeksrechter officieel in verdenking werd gesteld. Van welke misdrijven precies? Dat is onduidelijk. Ook zijn advocaat gaf gisteravond niet thuis.