Als Waasland-Beveren naar rechter stapt, dreigt financiële kater

Vrijdag stelde Waasland-Beveren nog dat het naar de rechtbank stapte tegen de degradatie. Dat plan ligt nog altijd op tafel, maar de reglementen van de Pro League maken dat allesbehalve makkelijk. Bij gerechtelijke stappen dreigen de Waaslanders hun tv-geld te verliezen en dan doemt de rand van de afgrond op.

“Deze onrechtvaardige degradatie is een duw richting het faillissement”, stelde voorzitter Dirk Huyck zondag. Veel heeft te maken met de reglementen van de Pro League. Waasland-Beveren kan wel naar de rechtbank stappen, maar dat heeft financiële gevolgen. Volgens de statuten van de Pro League mag een club niet naar de burgerlijke rechtbank trekken. Dan sluit het zichzelf uit en worden de tv-gelden geblokkeerd. In 1B zal dat zo’n 600.000 euro zijn, maar voor dit seizoen had Waasland-Beveren recht op 2,89 miljoen. Zonder dat geld is het moeilijk om te overleven.

Zeker omdat de Pro League vrijdag nog financiële implicaties op de agenda zette. Wie tegen de competitieformat met 16 clubs stemde of technische werkloosheid gebruikte voor zijn spelers, heeft geen recht op solidariteit. Weer 200.000 euro minder op de Beverse rekening. In principe hadden ze op de Freethiel ook nog recht op 140.000 euro compensatie voor de gemiste thuismatch tegen AA Gent op speeldag 30, maar ook die vervalt als er geprocedeerd wordt voor de rechtbank.

Het enige wat Waasland-Beveren voorlopig wel meekrijgt, is de parachute die elke degradant krijgt. Die bedraagt 1 miljoen euro om spelerscontracten om te zetten naar 1B-niveau. Dat compenseert het potentiële verlies bij gerechtelijke stappen niet. Als het de rechtszaak verliest, komen er ook nog dure advocatenkosten bij. Het is kiezen tussen de pest en cholera.