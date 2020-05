Bayer Leverkusen wint bij terugkeer ruim bij Werder Bremen

Bayer Leverkusen heeft vlot de volle buit veroverd bij Werder Bremen. Het duel achter gesloten deuren eindigde op 1-4. Werder Bremen blijft zo voorlaatste in de Bundesliga.

Havertz had met twee treffers een groot aandeel in de zege van Leverkusen. Weiser en Demirbay namen de overige treffers voor hun rekening. Gebre Selassie scoorde voor de thuisploeg.

Zaterdagnamiddag rolde de bal voor het eerst weer in Duitsland. Onder meer Borussia Dortmund deelde in de Revierderby Schalke 04 een 4-0 tik uit. Bayern München miste zijn rentree zondag niet op bezoek bij Union Berlijn, en won met 0-2.

In de stand staat Bayern aan kop met 58 punten, voor Dortmund (54 ptn). Borussia Mönchengladbach (52 ptn) en RB Leipzig (51 ptn) volgen in hun spoor. Leverkusen (50 ptn) is vijfde. Werder (18 ptn) staat helemaal onderin, alleen Paderborn (17 ptn) doet slechter.

De Bundesliga lag sinds midden maart stil wegens de coronacrisis, maar de Duitse hoogste divisie kan dit weekend als de eerste topcompetitie in Europa hervatten. De heropstart gaat gepaard met forse gezondheidsmaatregelen en fans zijn in de stadions niet welkom.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE