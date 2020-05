Volgens Italiaanse bronnen verlengt Dries Mertens tot 2022 bij Napoli, maar contract is nog niet getekend

Als we de Italiaanse kranten van deze ochtend mogen geloven, dan bijten Chelsea en Inter in het zand: Napoli brengt alles in gereedheid voor de contractverlenging van Dries Mertens tot juni 2022. De deal met de 33-jarige aanvaller is volgens de pers in Italië zo goed als rond, maar volgens onze bronnen is het contract nog niet getekend.

De toekomst van Dries Mertens houdt de Italiaanse media al enkele dagen bezig. De Rode Duivel heeft een aflopend contract bij Napoli. Chelsea en vooral Inter liggen op de loer om hem binnen te halen. Maar volgens Italiaanse bronnen vissen die twee nu achter het net. Mertens zou op het punt staan om een contractverlenging tot 2022 te tekenen.

Al is het voorlopig nog te vroeg om te stellen dat hij zeker bij Napoli blijft. Er is nog niets getekend en het is niet de eerste keer dat Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis nieuws via de juiste kanalen lekt om zo de druk op de onderhandelingen op te voeren.

Het is geen geheim dat Mertens zich zowel privé als op het veld goed voelt in Napels. Hij is er enorm geliefd en zou graag nog minstens één doelpunt maken zodat hij de absolute recordtopschutter van de club wordt. In het verleden liet hij al meermaals verstaan dat hij liever basisspeler is bij Napoli dan invaller elders.