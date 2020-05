Ook medische staf Anderlecht moet besparen

De nieuwe bazen van Anderlecht zijn nog steeds aan hun besparingsronde bezig. Ook de medische staf moet fors bezuinigen, maar om nieuwe ontslagen te vermijden hebben de physiotherapeuten en vooral dokter Kristof Sas gekozen om salaris in te leveren. Sas, die ook spoedarts is in het AZ Glorieux in Ronse, blijft wel hoofddokter van RSCA maar zal iets minder vaak aanwezig zijn op de club. Glenn Vercauteren, zoon van Frankie, blijft wel fulltime hoofd van de kinés bij paars-wit

De loonsverlaging is een initiatief dat geapprecieerd wordt door de directie. Zij rekenen op solidariteit van iedereen om Anderlecht financieel boven water te houden. Het bestuur verwijt de medische staf ook de vele blessures van afgelopen seizoen niet. De enkelverzwikking van Verschaeren was pech, Roofe kwam geblesseerd toe, Vanden Borre miste ritme, Kompany is blessuregevoelig, Dimata heeft een chronische blessure … Paars-wit moet nu niet extra snoeien in het medische personeel. Vorig jaar werden al kinesisten zoals Jochen De Coene, Rudger Van Snick, Jens De Tummeleer de laan uitgestuurd.