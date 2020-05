Genk wil Eboué Kouassi definitief vastleggen, Rangers hebben 5 miljoen euro veil voor Hagi

RC Genk lichtte dan wel de aankoopoptie van Thomas Didillon niet, het is dat wel van plan bij Eboué Kouassi (22). Om de middenvelder definitief over te nemen van Celtic moet die optie gelicht worden voor 29 mei. Het gaat om een transferprijs van zo’n 1,5 miljoen euro. Kouassi werd in januari gehuurd van Celtic om het vertrek van Berge en de blessure van Heynen op te vangen en hij maakte indruk.

Daarnaast lijkt Genk ook verlost te raken van Ianis Hagi (21). Die is uitgeleend aan Glasgow Rangers en die willen hem kopen voor 5 miljoen euro. Momenteel wordt onderhandeld over de betalingsmodaliteiten. In de Crystal Arena kon de zoon van Roemeens legende Gheorghe Hagi nooit doorbreken.