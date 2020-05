Preud’homme overweegt te stoppen als coach

Michel Preud’homme is een workaholic. Toen Standard hem twee jaar geleden terughaalde, bood voorzitter Bruno Venanzi hem in één klap de titels aan van trainer, sportief directeur en vicevoorzitter. Uiteraard voor een navenant loon. Op die manier kon MPH de ploeg leiden en uitbouwen vooraleer hij definitief zou doorstromen richting een bestuursfunctie. Het moest de Rouches meer stabiliteit geven.

Die doorstroming zal er nu misschien sneller komen dan voorzien. Door een combinatie van factoren stelt Preud’homme zijn huidige rol in vraag. Vorig seizoen eindigde Standard onder zijn bewind nog derde, dit seizoen strandde het op een vijfde plaats op 21 punten van Club Brugge. De perfectionist Preud’homme had er ongetwijfeld meer van verwacht. Zeker omdat hij – samen met makelaar Mogi Bayat – erg veel inspraak had in het transferbeleid. “We spendeerden vorige zomer meer dan 20 miljoen euro aan spelers”, zei Venanzi gisteren nog. “En dan reken ik toptransfer Vanheusden niet eens mee.”

Voeg daarbij dat Standard ondertussen financiële perikelen kent – de proflicentie werd pas in tweede zit gehaald – én dat Preud’homme al 61 is, en u weet waarom hij een stap opzij overweegt. Als Standard volgend jaar veel meer moet inzetten op de eigen jeugd, fnuikt dat de ambities misschien nog meer.

Uiteraard wordt nu meteen gefluisterd dat Michel Preud’homme mogelijk naar Antwerp kan om daar de vertrokken Laszlo Bölöni op te volgen, maar dat lijkt momenteel niet aan de orde. Preud’homme beloofde Standard dat hij voor 1 juni zal beslissen of hij straks op Sclessin nog in de dug-out zal zitten dan wel uitsluitend in de eretribune. Hij heeft nog twee jaar contract.

Union wil Mazzu ook

Natuurlijk moeten de Luikenaars anticiperen. Daarom kijkt Standard al uit naar een andere trainer en daarbij staat de naam van Felice Mazzu met stip genoteerd. Preud’homme vond de Italo-Belg altijd al een goede coach en na zijn ontslag bij RC Genk wil Mazzu weer aan de slag. Het feit dat hij vroeger de succestrainer was van aartsrivaal Charleroi ligt niet eens meer zo gevoelig in Luik. Enkele maanden geleden waren er met hem al informele gesprekken, die toen nog zonder gevolg bleven.

Het probleem is dat Mazzu best gegeerd is. De trainer staat ook op de lijst van Cercle Brugge en ook 1B-club Union trekt fel aan zijn mouw. De Brusselse club meldde zich al officieel, maar heeft uiteraard niet dezelfde weerklank als Standard. De Rouches hopen nu dat Mazzu voor 1 juni geen overhaaste beslissing neemt.