Overleg bij Brussels Airlines gestart

Bij Brussels Airlines zijn gesprekken begonnen over de zware herstructurering die de luchtvaartmaatschappij wil doorvoeren. De directie wil tot 1.000 banen schrappen en het overblijvende personeel laten inleveren.

Eenvoudig worden de gesprekken niet. “De bereidheid om het bedrijf mee te redden, is aanwezig, maar niet op de drastische manier die nu op tafel ligt”, klinkt het bij de christelijke ACV. De liberale ACLVB wijst er dan weer op dat de gesprekken tussen Lufthansa en de Belgische regering “als een schaduw over de onderhandelingen” hangen, terwijl ook de socialistische BBTK wil afwachten wat er politiek uit de bus komt: “Men verwacht dat we een blanco cheque ondertekenen tegen eind mei, maar dat is onmogelijk”, klinkt het klaar en duidelijk.

Volgens de vakbonden schuift de directie onder meer SWT (het vroegere brugpensioen) vanaf 59 jaar en een cafetariaplan in plaats van nettoloon naar voren in een ontwerp-cao die ze ontvingen. Maar voor dat eerste vinden de bonden de financiële bijpassing door het bedrijf te laag waardoor het inkomensverlies te groot wordt, en voor dat tweede wijzen ze erop dat het personeel op die manier 20 tot 25 procent moet inleveren op het brutoloon. Zelf schuiven de vakbonden een algemene arbeidsduurvermindering naar voren om “ettelijke honderden ontslagen” te vermijden.(krs, blg)