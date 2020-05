Verklikpremie van 5 miljoen bij EasyJet

“Klokkenluider” of “premiejager”?

Het belooft een woelige bestuursvergadering te worden bij EasyJet, nu vrijdag. Stelios (53), die in 1995 – hij was toen amper 28 – EasyJet oprichtte en vandaag nog altijd 34 procent van de aandelen controleert, wil voorzitter John Barton, CEO Johan Lundgren en CFO Andrew Findlay wraken. Inzet van het dispuut is een bestelling van 107 Airbus-vliegtuigen uit 2013, een investering van 5,5 miljard dollar. Volgens de gewezen topman, die al langer op ramkoers zit met het management, brengt dat order het overleven van de vliegtuigmaatschappij in gevaar. Hij is ervan overtuigd dat de bestelling gepaard ging met de nodige steekpenningen en zoekt nu bevestiging van dat vermoeden.

“Schurken” en “meesters van de omkoping”

Dat er al eens meningsverschillen zijn rond de bestuurstafel, is niet onlogisch. Maar dat een van de bestuurders een premie van 5 miljoen pond uit eigen zak belooft voor de “klokkenluider die informatie heeft die kan leiden tot het vernietigen van de bestelling van nog eens 107 Airbus-toestellen ter waarde van 4,5 miljard pond” en daar ook nog mee naar buiten treedt, is totaal ongezien.

En dat geldt ook voor de manier waarop. Volgens Stelios lopen er bij EasyJet te veel “schurken” rond: “We zijn op zoek naar kleine tips, zelfs van overdreven verwennerijtjes tijdens de Paris Air Show. Ook signalen van onverklaarbare rijkdom of van buitensporige uitgaven door EasyJet-medewerkers kunnen ons op weg helpen.”

Airbus kapittelt hij dan weer als “meesters van de omkoping”, een verwijzing naar de schikking die de Europese vliegtuigbouwer in januari van dit jaar sloot met de openbaar aanklagers van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die beschuldigen het bedrijf ervan in 16 landen flink wat steekpenningen te hebben betaald om vliegtuigorders binnen te halen. Airbus betaalde 3,6 miljard euro om verdere vervolging wegens corruptie af te kopen. Volgens Stelios een schuldbekentenis.

Het slechtste in de mens

“Dit is niet alleen ongezien, ik vind dit ronduit verwerpelijk”, zegt Paul Buysse, éminence grise van het Belgische bedrijfsleven en doorgewinterd bestuurder van topbedrijven. “Ik spreek me niet uit over de inhoud van dit dossier, want ik ken de details niet, maar dit ruikt naar misbruik van macht en positie. Dit zal niet alleen de werking van het bedrijf verlammen, het zal ook voor grote reputatieschade zorgen. Dergelijke disputen moet je intern oplossen en beslechten.” Medewerkers betalen om te ‘klikken’ vindt Buysse al helemaal niet kunnen: “Zoiets brengt het slechtste in de mens naar boven.”

Ook Sandra Gobert van Guberna, het Instituut voor Bestuurders in België, noemt het “hoogst ongebruikelijk dat een dispuut tussen de raad van bestuur en het management bij wijze van spreken op straat wordt uitgevochten en dat een bestuurder medewerkers betaalt voor informatie. Al is mogelijke fraude een bijzondere situatie, en dat vraagt soms om bijzondere maatregelen.”

Bij monde van een woordvoerder ontkent EasyJet alle aantijgingen: “Zoals eerder gemeld weerlegt de raad van bestuur elke insinuatie dat EasyJet iets ongepast zou hebben gedaan. EasyJet heeft altijd de hoogste normen inzake bestuur en bestelprocedures gehandhaafd.” Airbus van zijn kant heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen van Sir Stelios.