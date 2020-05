Bolingoli kampioen van Schotland

Na Thomas Meunier in Frankrijk is er nog een Belg in het buitenland kampioen. De Schotse competitie is ook officieel stopgezet en Celtic, de ploeg van Boli Bolingoli (24), is voor de 9de keer op rij kampioen. The Bhoys telden maar liefst 13 punten voorsprong op rivaal Glasgow Rangers en hebben nu 51 titels op hun palmares. Bolingoli kwam vorige zomer voor 3,3 miljoen euro over van Rapid Wenen en was voor Nieuwjaar goed voor 27 basisplaatsen. Daarna verdween de linksback compleet van de radar en viel hij vaak naast de selectie. De toekomst van de gewezen speler van Club Brugge is onzeker. Ook in Schotland is er een degradant en dat is Hearts. Het kleine Motherwell mag als derde naar de Europa league. (jug)