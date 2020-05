Trump zegt dat hij elke dag omstreden hydroxychloroquine neemt, noemt WHO “marionet van China”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag laten weten dat hij elke dag het geneesmiddel hydroxychloroquine neemt om zich te beschermen tegen Covid-19. Hij haalde ook opnieuw hard uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die hij een “marionet van China” noemde, en zei dat de VS binnenkort zullen beslissen over hun bijdrage.

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine wordt genoemd als mogelijk medicijn tegen het coronavirus, maar uit tests is nog niet gebleken dat het middel effectief werkt. Trump prijst het medicijn al weken aan als oplossing voor Covid-19-patiënten, zelfs al blijkt dat het mogelijk ernstige bijwerkingen zoals hartproblemen kan veroorzaken bij coronapatiënten.

Volgens sommige studies vallen zelfs meer doden bij patiënten die het medicijn kregen toegediend. Maar de president zegt dat de mensen achter zo’n onderzoek “geen grote Trump-fans zijn”. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap heeft al gewaarschuwd om het medicijn enkel te nemen in het kader van klinisch onderzoek of binnen de context van het ziekenhuis, en niet preventief.

“Ik neem elke dag een pil”, zei Trump tijdens een ontmoeting met zakenlui in het Witte Huis. “Ik neem het medicijn nu al anderhalve week en ik ben hier nog steeds.”

Op de vraag waarom hij hydroxychloroquine neemt, antwoordde Trump: “Ik neem het omdat ik er heel goede dingen over hoor”. De president zei dat hij open wil zijn tegenover het Amerikaanse volk en verzekerde de aanwezigen dat het medicijn geen negatieve effecten zal veroorzaken. “Ik denk dat het goed is. Ik heb veel goede verhalen gehoord. En als het niet goed is, zal je er niet ziek door worden en doodgaan.”

“Op een dag zal ik ermee stoppen”, zei Trump nog. Hij benadrukte ook dat hij geen coronasymptomen heeft en elke dag wordt getest op het virus.

Trump neemt de medicatie naar eigen zeggen in overleg met de arts van het Witte Huis, maar hij stelde zelf wel voor om het te beginnen nemen. Hij neemt ook zink in, zei hij.

“WHO is marionet van China”

De Amerikaanse president haalde maandag ook opnieuw uit naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), over haar aanpak van de coronapandemie. “Ik ben niet tevreden over de Wereldgezondheidsorganisatie”, aldus Trump vanuit het Witte Huis. “Ze is een marionet van China.”

Trump besliste eerder om de Amerikaanse bijdragen aan de WHO op te schorten vanwege het wanbeheer van de organisatie, onder meer omdat de WHO te positief zou staan tegenover China. De Amerikaanse media meldden zaterdag nog dat de steun deels hersteld zou worden.

“We gaan binnenkort een beslissing nemen”, zei Trump daar maandag over. Hij voegde toe niet te willen spreken tijdens de digitale bijeenkomst van de WHO. “Ik zat te denken aan 40 miljoen dollar, maar sommige mensen vonden dat zelfs nog te veel”, aldus Trump nog. De VS waren tot nu toe de grootste geldschieter van de WHO, met 893 miljoen dollar in 2018-2019. Volgens CNN zijn de VS goed voor 14,67 procent van de vrijwillige bijdragen wereldwijd. De Bill and Melinda Gates Foundation is de op één na grootste donor.

Trump haalde ook nogmaals uit naar China zelf, dat volgens hem verantwoordelijk gesteld moet worden voor de verspreiding van het coronavirus. “China heeft ons een prachtig geschenk gegeven. Heel de wereld raakte besmet”, zei hij.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag algemeen directeur van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus beschuldigd van een gebrek aan onafhankelijkheid, omdat hij “door druk van China besliste om Taiwan niet uit te nodigen” op de algemene vergadering die momenteel aan de gang is. Eerder beschuldigden de VS de WHO er ook al van dat ze een vroegtijdige waarschuwing vanuit Taiwan over de ernst van het virus had genegeerd.

Obama en Biden niet onderzocht

Trump verklaarde maandag aan reporters eveneens dat hij “verrast” was dat zijn justitieminister William Barr niet van plan is om een onderzoek te openen naar Barack Obama en Joe Biden. Hij zei er zeker van te zijn dat zij betrokken waren bij de start van het Rusland-onderzoek naar zijn campagne.

Nadat Obama zijn aanpak van de coronapandemie bekritiseerde, suggereert Trump de laatste weken dat Obama de “grootste politieke misdaad ooit” pleegde, in een zaak die hij “Obamagate” noemt, zonder details te geven.

Volgens Barr zou een evaluatie van het Rusland-onderzoek niet leiden tot “strafonderzoek” naar Obama of Biden, en is de bezorgdheid over mogelijke crimineel gedrag in dat onderzoek gefocust op anderen.

