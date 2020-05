“Ontslagen topambtenaar onderzocht verkoop van Amerikaanse wapens aan Saudi-Arabië tijdens vals afgekondigde noodtoestand”

De onlangs ontslagen inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voerde een onderzoek naar de verkoop van Amerikaanse wapens aan Saudi-Arabië. Dat heeft het Democratische hoofd van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden Eliot Engel gemeld. Eerst werd gedacht dat Steve Linick ontslagen werd omdat hij een onderzoek voerde naar minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, maar het onderzoek naar de verkoop van wapens kon ook een reden zijn voor dat ontslag, aldus van zijn departement een onderzoek naar hem deed. Dat zegt Pompeo tegen The Washington Post.

Eliot Engel. Foto: AFP

Het ontslag was mogelijk gelinkt aan de verkoop van 8,1 miljard dollar aan wapens aan Saudi-Arabië in mei 2019 zonder de toestemming van het Congres, aldus Engel. “Linicks kantoor onderzocht, op mijn vraag, de valse afkondiging van de noodtoestand door Trump zodat hij wapens naar Saudi-Arabië kon sturen”, zei hij. “We kennen nog niet alle details, maar het is verontrustend dat Pompeo hem weg wilde.”

Eerder raakte ook al bekend dat Linick een onderzoek gestart naar mogelijk machtsmisbruik door Pompeo voor persoonlijke belangen. Zo vliegt de minister vaak met het regeringsvliegtuig naar het buitenland, samen met zijn vrouw. Dat laatste levert hem kritiek op, want zij heeft geen enkele officiële rol. En volgens onbevestigde berichten zou de minister ook een politiek assistent klusjes hebben laten opknappen voor hem en zijn vrouw, zoals eten halen en de hond oppikken.

Niet op de hoogte

Pompeo zei maandag aan The Washington Post dat hij niet wist dat Linick dat onderzoek tegen hem voerde. “Ik heb tegen de president gezegd dat Linick zijn werk niet uitvoerde zoals wij wilden”, aldus Pompeo. “Hij deed niets om het ministerie beter te laten functioneren.”

Trump reageerde maandag op het ontslag van Linick. “Ik heb hem ontslagen op verzoek van Pompeo. Ik had geen idee wie hij is, maar ik ontsloeg hem graag.”