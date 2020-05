Dylan (13) vertelt hoe moeilijk het is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen: “Het eten is bijna op, ik wens een beetje meer geld”

“Iets meer geld voor eten”: dat is de grote wens van de 13-jarige Dylan. Zijn getuigenis in het jeugdjournaal Karrewiet schetst hoe moeilijk de coronacrisis is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De 13-jarige Dylan heeft twee broers en een zus, die allemaal bij hun ouders inwonen. “Mijn papa werkt nu, maar hij is wel even werkloos geweest. Ondertussen moesten we wel eten kopen voor zes mensen, en ook nog voor onze honden en katten. Dan blijft er niet veel over om iets te doen of bijvoorbeeld een laptop te komen.” Als hij één wens zou mogen doen, dan wenst hij iets meer geld. “Ons eten is bijna op. Met dat geld zouden we wat kunnen kopen.”

De situatie is extra vervelend tijdens de coronacrisis. Dylan volgt les in het middelbaar en kan dus les volgen van thuis. Maar de computer thuis is oud en werkt heel traag. “Ik heb daar al een achterstand door opgelopen, waardoor ik niet zo goed kon volgen.” De jongen vreest dat hij daardoor zijn jaar zal moeten overdoen.

Het zijn kinderen zoals Dylan die in aanmerking komen voor de laptops die minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan het verdelen is. Ook de 13-jarige jongen kreeg er al één. “Zelf zouden we die niet kunnen kopen hebben.”