Noodkreet van journaliste Goedele Devroy: “Ouders van kind met beperking op wachtlijst zijn continu in lockdown”

Wetstraatjournaliste Goedele Devroy klaagde maandagavond in Gert Late Night de lange wachtlijsten voor personen met een beperking aan. “Wie een kind met een beperking heeft dat op een wachtlijst staat, zit eigenlijk continu in quarantaine”, zegt ze.

Tot twee jaar geleden was de zoon van Devroy zelfs elke avond thuis, maar als journaliste die lange dagen klopt was dat niet langer haalbaar voor Devroy. “Opvang regelen was moeilijk. Het werd heel vaak te veel, onder meer door al die politieke crisissen. Als daar crisissen met je kind bijkomen, wordt het echt te veel. Ik ben toen een beetje gecrasht.” Ze kreeg een burn-out, waarmee ze negen maanden thuis zat. “Maar het verbetert nog altijd.”

De oplossing vond ze bij Bindkracht, de vzw die ze zelf mee opgericht heeft. Daar vangen ze mensen met een beperking op en zorgen ze tijdens de week voor hen. Maar die personeelsleden moeten betaald worden, en dat is niet evident sinds de nieuwe wetgeving. Die bepaalt dat zorginstanties geen subsidies meer krijgen van de overheid, maar het zijn de mensen met een beperking die een persoonsgebonden budget krijgen om uit te geven volgens hun zorgnoden. Door de lange wachtlijsten om dat budget te krijgen, komen veel van hen in de problemen.

“Dat maakt me heel kwaad”, zegt Devroy. “Want dat heeft een enorme impact op die gezinnen. Tijdens een quarantaine kan je geen vrienden zien, niet uitgaan, je moet binnenblijven en kan niet werken. Wel, mensen die een kind met een beperking hebben dat op een wachtlijst staat, die zijn eigenlijk continu in quarantaine. Als het geen dagopvang heeft, moet je er zelf voor zorgen.”

De ministers beseffen wel hoe erg de situatie is, zegt de Wetstraatjournaliste. “Maar het geld is er niet.” Daarom doet ze een noodoproep om donaties, omdat door de coronacrisis ook alle geldinzamelacties geannuleerd zijn. De vzw steunen kan op www.vzwbindkracht.be.