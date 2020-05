96-jarige bewoner komt om bij ontploffing en brand in zijn woning in Passendale

Zonnebeke - In de Haringstraat in Passendale, deelgemeente van Zonnebeke, heeft zich dinsdagochtend een zware brand voorgedaan. Een woning in de straat werd compleet verwoest. De bejaarde bewoner van het pand overleefde het niet.

Foto: ptb

De hulpdiensten werden dinsdagochtend rond 7.30 uur opgeroepen voor een uitslaande brand in een woning in de Haringstraat in Passendale. Buurtbewoners vertellen dat ze een ontploffing gehoord hebben. Ook burgemeester Dirk Sioen van Zonnebeke spreekt van een ontploffing. Maar dat kan de brandweer nog niet bevestigen.

Volgens burgemeester Dirk Sioen is bij de brand de 96-jarige bewoner van het huis om het leven gekomen. Hij zou in de keuken van zijn woning teruggevonden zijn.