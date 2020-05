21-jarige neergestoken aan eigen voordeur, twee verdachten opgepakt

Boechout - Een 21-jarige jongeman is maandagavond neergestoken in het centrum van Boechout. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

Het incident vond plaats rond 22u in de Smalleweg in Boechout, naast het gemeentehuis. De 21-jarige jongeman, die in de straat woont, zou aan zijn voordeur neergestoken zijn door een onbekende. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het UZA in Edegem.

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om vaststellingen te doen. Via het buurtinformatienetwerk riep de lokale politie Minos op dat twee mannen criminele feiten gepleegd hadden ter hoogte van de Smalleweg.

“Er werden ook twee verdachten opgepakt, maar het is nog niet duidelijk of zij iets met de steekpartij te maken hebben”, aldus parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord.”

