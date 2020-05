Man wordt onwel en belandt in gracht naast E40

Veurne -

Op de E40 in Veurne is een man dinsdagochtend rond 8.15 uur betrokken geraakt bij een verkeersongeval. De man reed in zijn Skoda Octavia richting Calais toen hij twee kilometer na de afrit van Veurne van de weg af ging. Vermoedelijk gebeurde dat toen de man onwel werd of in slaap viel.