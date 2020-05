Voorzittersverkiezingen Open VLD gaan om 13 uur weer van start

De voorzittersverkiezingen bij Open VLD hervatten dinsdag om 13 uur. De gerechtsdeurwaarder, het Kiescomité van de partij en de getuigen van de vier kandidaten hebben daarvoor dinsdagmorgen het licht op groen gezet. De stemronde eindigt zoals oorspronkelijk gepland op vrijdag om 12 uur.

De verkiezing van de opvolger van Gwendolyn Rutten werd maandag kort na de start alweer stopgezet. Er zat een technische fout in het online stemsysteem. In een gezamenlijke mededeling zeggen de voorzitter van het Kiescomité en van de statutaire commissie, in overleg met de kandidaten, dat de fout uit het stemsysteem werd gehaald. Intussen is het gehele systeem volledig gecontroleerd en geverifieerd, ook door externe ICT-experts.

Vanaf 13 uur kunnen de leden hun stem opnieuw uitbrengen, zowel online als telefonisch. De stemming wordt volledig overgedaan, dus wie maandag al stemde, zal dat opnieuw moeten doen. De eerste stemronde zal nog steeds eindigen op 22 mei om 12 uur. De eventuele tweede stemronde, wanneer geen van de kandidaten een meerderheid haalt, blijft gehandhaafd van maandag 25 mei tot vrijdag 29 mei.

“We benadrukken dat elke stemverrichting - online en telefonisch - anoniem verloopt en onder toezicht staat van de gerechtsdeurwaarder. Het democratisch verloop van de verkiezingen was, is en blijft onze grootste prioriteit”, besluit de mededeling.

Ter herinnering: de kandidaten om Rutten op te volgen, zijn Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe en Stefaan Nuytten.