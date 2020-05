Een (eerste) prijs voor Antwerp: Dieumerci Mbokani troeft Jonathan David af als topschutter

De Jupiler Pro League werd vroegtijdig stopgezet, maar toch is er een officiële topschutter. Jonathan David en Dieumerci Mbokani scoorden evenveel, maar het is die laatste die met de trofee aan de haal gaat.

Antwerp hoopt dit seizoen nog op een prijs – de beker –, maar het kan toch al pronken met een individuele award. De Pro League zal Dieumerci Mbokani namelijk uitroepen tot officiële topschutter en Gouden Stier. De 34-jarige Congolees scoorde het voorbije seizoen achttien keer in 28 competitiewedstrijden. Dat zijn er evenveel als AA Gent-aanvaller Jonathan David (20), maar bij een gelijke stand wordt er gekeken naar het aantal uitgoals. Mbokani scoorde op verplaatsing zes keer, David vijf keer. Een nipte nederlaag voor de Canadees, en een beetje zuur omdat die minder minuten nodig had (2.101 versus 2.507), maar de Pro League heeft nu eenmaal een reglement.

Voor Mbokani is het de eerste keer dat hij zich tot topschutter van België kan kronen. In 2013 werd hij tweede achter Carlos Bacca (Club Brugge), in 2009 tweede achter Jaime Ruiz (Westerlo). Hij mag zijn ploegmaats bedanken voor de assists, met name Buta (2 stuks), Refaelov (2), Haroun, Hairemans, Coopman, Benson en Rodrigues. Hij scoorde ook vier keer zonder assist en vijf keer vanaf de stip. Aan de Gouden Stier is ook een trofee verbonden, het wordt nog bekeken of Mbokani die fysiek overhandigd kan krijgen. Het is zoals bekend ook afwachten of hij bij Antwerp blijft, gezien de interesse uit China, maar beide partijen zijn alleszins nog bereid om met elkaar door te gaan.