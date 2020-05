Zo beleefden de dieren uit de Zoo hun eerste openingsdag

Antwerpen -

Het park dat normaal nooit sluit, is maandag eindelijk weer heropend. Sinds 14 maart zaten de dieren in de Zoo van Antwerpen alleen in hun kot, terwijl ze anders 365 dagen per jaar verzekerd zijn van publiek. Maandagochtend werden de teugels rond de Zoo voor het eerst wat versoepeld, en mochten abonnees weer binnen na reservatie en met de nodige maatregelen. Zij dolblij, de dieren ook. Hoe keken zij naar die plotse actie achter hun venster?