Populaire sportapp Strava vraagt voortaan geld om te zien of je sneller bent dan je fiets- of loopmakkers

Aardverschuiving voor de liefhebbers van de populaire fiets- en loopapp Strava waarmee je al je prestaties minutieus kan bijhouden. Het is er gedaan met gratis krachtmetingen want voortaan moet je betalen voor een deel van de functies.

“Dit is een zwaar jaar, maar in moeilijke tijden zetten mensen vaak hun prioriteiten opnieuw op een rijtje. In 2020 zijn we dan ook anders naar de wereld gaan kijken: wat is het belangrijkst voor ons en hoe kunnen we dat realiseren?” Deze woorden zagen de vele gebruikers van de app maandag in hun mailbox landen. En ze kondigden vooral aan dat er voortaan “een paar gratis functies die bijzonder complex en duur zijn om te onderhouden, worden opgenomen in een betaald lidmaatschap.”

Voortaan zul je in de gratis versie enkel nog zien wie de tien snelste waren op een bepaald segment, zoals hier op de Molenberg Foto: red

De belangrijkste functie die voortaan betalend is, is het vergelijken van segmentklassementen. Voor wie Strava niet kent, houdt dat in dat je voor bepaalde stukken - bijvoorbeeld de Koppenberg voor fietsers - kan zien hoe snel je zelf reed, maar ook de hoeveelste plaats je bekleedt tussen iedereen die ooit met Strava op die berg fietste, hoeveel sneller of trager je was dan de vorige keer én of je al dan niet straffer bent dan je vrienden. Al het voorgaande maakte de app zeer populair omdat zo’n eerste plaats op een segment best wel iets is om mee uit te pakken onder vrienden. Sommige wielertoeristen probeerden er ook profs mee te verslaan. Maar voortaan zijn die krachtmetingen dus zo goed als volledig betalend. Het enige wat je nog gratis kan zien, is hoe snel je daar zelf reed of loopt en wie de top-tien bekleedt. Maar om te weten of je makkers beter zijn en of je nu twee seconden sneller was dan de vorige keer, moet je centen neerleggen. 5 euro per maand om concreet te zijn. Al mogen bestaande gebruikers wel eerst 60 dagen gratis proefdraaien.

Waarom Strava dit doet? Het bedrijf maakt blijkbaar geen winst “en wil er over tientallen jaren nog steeds voor sporters kunnen zijn”. Vroeger waren er ook wel al betalende opties, maar die brachten duidelijk niet genoeg op. Wat niet abnormaal was omdat je eigenlijk al veel kreeg in de gratis versie. Al laten ze ook wel weten dat ze met de opbrengst van de lidmaatschappen willen investeren “in nog meer en betere functies”. Zo beloven ze binnenkort een nieuwe manier te lanceren “om te wedijveren op segmenten”.

Wat er verder nog wegvalt uit het gratis deel, is ook het plannen van routes of het geven van aanbevelingen voor bepaalde routes.