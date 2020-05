Premier League-kapitein weigert opnieuw te trainen: “De mensen van wie ik hou, zijn belangrijker dan geld”

Watford-aanvoerder Troy Deeney (31) heeft zijn club laten weten dat hij de training niet wil hervatten. Bedoeling was dat de Premier League-clubs vanaf deze week weer in beperkte groepjes zouden trainen, maar de aanvaller vindt dat een te groot risico voor de gezondheid van zijn familie. “Ik heb een zoontje van vijf maanden oud met ademhalingsmoeilijkheden.”

12 juni. Dan hoopt de Engelse Premier League alweer te herstarten om zo de competitie af te maken en de torenhoge televisiegelden binnen te rijven. Deze week beginnen de clubs allemaal opnieuw in kleine groepjes te trainen om iedereen tijdig fit te krijgen. Voor Deeney’s team Watford, waar ook Rode Duivel Christian Kabasele speelt, staat de eerste sessie woensdag op het programma. De kapitein zal echter zijn kat sturen.

“Ik heb hen (Watford, nvdr) al laten weten dat ik niet kom”, vertelt hij in de podcast Talk The Talk. “Met geld heeft dat niets te maken. Ik heb een zoontje van vijf maanden oud met ademhalingsmoeilijkheden. Ik wil niet thuiskomen en riskeren dat ik hem in gevaar breng. Ik moet in mijn eigen uitrusting naar de club rijden, mag er niet douchen en moet dan in mijn zelfde vuile outfit weer naar huis. Op die manier zou ik het in het huis kunnen brengen”, verwijst de aanvaller naar het coronavirus.

Niet naar de kapper, wel luchtduels aangaan met 19 anderen

Deeney is niet de eerste de beste. De bonkige spits is bezig aan zijn vijfde seizoen op rij in de Premier League en scoorde al 120 keer voor Watford. Als kapitein van de club zit hij ook samen met onder meer Rode Duivel Kevin De Bruyne in de spelersraad voor de Premier League, waarin hij tegenover de andere stakeholders aangaf zich zorgen te maken over de gezondheidsrisico’s voor de spelers bij een al te vroege herstart.

De aanvaller verwees daarbij naar de strenge regels in Engeland, dat zwaar getroffen is door het virus. “Ik mag niet naar een kapper tot midden juli, maar mag wel in een strafschopgebied met 19 anderen vechten om een kopbal? Dat begrijp ik niet. Niemand kon het me uitleggen. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze het zelf niet weten. Toen heb ik gewoon gezegd: als jullie niet weten of het veilig is, waarom zou ik dan het risico lopen? Ik heb mijn vader, grootvader en grootmoeder al verloren. Mensen van wie ik hou, zijn belangrijker voor mij dan geld.”

De Engelse regering had eerder al laten verstaan dat geen enkele professionele sporter verplicht zou mogen worden te gaan trainen. “Die afweging moet iedere atleet voor zich maken”, klonk het.