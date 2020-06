De vijf dagen durende doodsstrijd van een van de grootste massamoordenaars van de 20ste eeuw

Chaos, angst en een tergend lange lijdensweg. Zo kun je de dood van Jozef Stalin samenvatten. Vijf dagen lang vocht de dictator voor zijn leven. Maar liefst 13 uur duurde het alvorens iemand zijn slaapkamer durfde te betreden. 20 uur voor een dokter hem onderzocht. Hij boezemde zoveel angst in dat het zijn eigen dood werd.

Zondag 1 maart 1953. Jozef Stalin heerst al 30 jaar met de ijzeren vuist over de Sovjet-Unie. Maar de dictator kampt met een zwakke gezondheid. Daarom brengt hij tot wel vijf maanden per jaar door in ...