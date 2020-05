Nu al loden hitte in het zuiden van Europa en ook in België wordt het een pak warmer dan normaal

Het zuiden van Europa kreunt nu al onder extreme hitte. In Griekenland is het in de laatste 50 jaar nog nooit zo warm geweest op dit moment van het jaar, ook in Cyprus noteerden ze een recordtemperatuur van 42,5 graden in de schaduw. “Ons land krijgt de komende dagen ook temperaturen tot 27 graden, terwijl we normaal gemiddeld 19 graden noteren”, zegt weerman David Dehenauw.