Coronacijfers blijven dalen: 50 ziekenhuisopnames en 29 nieuwe overlijdens

De voorbije 24 uur zijn er nog eens 29 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De balans staat nu op 9.108 doden, zo blijkt uit de dagelijkse update van de coronacijfers in België. De - dalende - trends van de afgelopen dagen zetten zich voort, klinkt het in een nieuwsbericht op de website info-coronavirus.be. Van de 29 overleden 21 mensen in het ziekenhuis en 8 in een woonzorgcentrum.

Op maandag 18 mei werden 232 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 176 in Vlaanderen, 40 in Wallonië en 16 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen in ons land op 55.791.

In de ziekenhuizen zijn momenteel 1.630 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 50 nieuwe opnames. Op de intensieve zorgen liggen in totaal 345 patiënten, dat is een stijging met 3 patiënten in de voorbije 24 uur.

Sinds 15 maart zijn 14.687 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Dat is een stijging van 30 in de voorbije 24 uur.

In totaal zijn nu al 9.108 Belgen overleden aan corona. 48 procent overleed in het ziekenhuis, 51 procent in een woonzorgcentrum, 0,2 procent thuis en 0,4 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (24 procent) als vermoede (76 procent) gevallen.