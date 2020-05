Cristiano Ronaldo na ruim twee maanden weer op training bij Juventus

Cristiano Ronaldo heeft dinsdag na meer dan twee maanden afwezigheid zijn opwachting gemaakt in Turijn. De Portugese superster sloot er aan op training bij Juventus.

Ronaldo had Turijn verlaten na de 2-0 overwinning tegen Inter op 8 maart in het lege Allianz-stadion. Een dag later werd de Serie A stilgelegd.

De voorbije weken bracht CR7 door op het eiland Madeira, vanwaar hij afkomstig is en nog steeds een villa heeft.

Samen met zijn teamgenoten traint Ronaldo nu in afwachting van een hervatting van de Serie A, mogelijk vanaf half juni. Er zijn nog twaalf speeldagen te gaan. Juventus voert het klassement aan met een punt voorsprong op Lazio.