Real Madrid, Inter Milaan en Bayern München plannen toernooi in strijd tegen coronavirus

Real Madrid, Inter Milaan en Bayern München organiseren volgend jaar de “Europese Solidariteits Cup”. Het wordt een toernooi tussen de drie grootmachten met als doel geld in te zamelen voor de lokale gezondheidsdiensten. “De drie clubs slaan de handen in elkaar om de Europese bevolking een boodschap van solidariteit en verbroedering te geven”, luidt het dinsdag.

Er zullen in 2021 drie wedstrijden worden gespeeld in Madrid, München en Milaan. Real, de ploeg van Eden Hazard en Thibaut Courtois, zal het Inter van Romelu Lukaku ontvangen in Madrid, Inter-Bayern wordt gespeeld in Milaan en Bayern-Real in München. De speeldata zijn nog niet vastgelegd en hangen af van de competitiekalenders. Ze zullen ook pas doorgaan wanneer er opnieuw publiek welkom is in de stadions. Er zullen eveneens vertegenwoordigers van de gezondheidssector aanwezig zijn. “De drie clubs willen deze helden al hun solidariteit, respect en dankbaarheid tonen”, klinkt het nog.